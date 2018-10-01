Ко Дню защитника Украины, который отмечается 14 октября, Укрзализныця назначила семь дополнительных поездов.

Украинцы будут отдыхать три дня и смогут планировать путешествия по самым популярным направлениям, отмечают в компании.

В частности, назначены дополнительные поезда по следующим направлениям:

№191/192 Киев – Львов будет курсировать 13 и 15 октября с отправлением из Киева в 08.03 и прибытием во Львов в 17.55.

В обратном направлении – отправление в эти же даты в 11.58 и прибытие в Киев в 21.46.

№197/198 Киев – Ковель отправится 13 октября в 07.28 и прибудет в Ковель в 16.53.

Обратно из Ковеля отправится в 11.03 и прибудет в Киев в 19.53.

№177 Киев – Хмельницкий будет курсировать 15 октября.

Отправление из Киева в 05.27 и прибытие в Хмельницкий в 13.02.

В обратном направлении отправление из Хмельницкого в 14.04 и прибытие в Киев в 20.43.

№779/780 Сумы – Винница будет курсировать 12, 13 и 14 октября.

Отправление из Сум в 05.30 и прибытие в Винницу в 13.08.

В обратном направлении – отправление в 13.43 и прибытие в Сумы в 21.33.

№294/293 Хмельницкий – Киев будет курсировать в направлении Киева 12 октября и в Хмельницкий 16 октября.

Отправление из Хмельницкого в 13.40 и прибытие в Киев в 18.35.

В обратном направлении отправление в 15.21 и прибытие в 20.49.

№272 Одесса – Харьков в Одессу осуществит рейсы 11 и 15 октября.

Отправление из Одессы в 16.01 и прибытие в Харьков в 08.02.

№736 Киев – Запорожье отправится 13 и 16 октября.

Отправление из Киева в 14.47 и прибытие в 22.04.

Из Запорожья поезд отправится в 22.58 и прибудет в 06.12.

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Напомним, с 1 октября Укрзализныця повысила цены на билеты – на 12%.

Фото: Укрзалізниця