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Украинские корабли под Крымским мостом: как россияне устроили провокацию

Поисково-спасательное судно Донбасс и буксир Корец вышли из Одесской базы ВМС в открытое море. Корабли шли в сторону Крыма, но оставались в нейтральных водах. Не подходя близко к полуострову. Конечная цель – Азовское море. Только украинские суда приблизились к Севастополю – появляются корабли и катера российского Черноморского флота и береговой охраны ФСБ, был поднят в небо истребитель СУ 27 ​​и самолет морской авиации, который время от времени подходил к судам ВМС.

По сделкам Украина может свободно использовать Керченский пролив. Ведь это совместные воды и Украины, и России. Командирам Корца и Донбасса россияне сообщили о закрытии района перед входом в Керченский пролив. Но почти сразу отменили это решение. Все, что смогли оккупанты – это устроить украинцам в Керченском проливе своеобразный эскорт.

ЧитайтеНе менее года. Сколько времени нужно на создание базы ВМС на Азове

К Керченскому проливу Корец и Донбасс из Одессы шли три дня. И вот историческое мгновение. Украинские военные корабли прошли под недавно построенным Крымским мостом. На российском телевидении сразу началась истерика. Настоящим раздражителем для Москвы станут два патрульных катера Айленд, которые Соединенные штаты на этой неделе передали Украине. Они могут выходить в море даже в шторм.

Сейчас задача-максимум для Украины – создать полноценную военную базу в Азовском море. Пока рассматривается для этого Бердянск. Строить базу будут фактически с нуля. Поэтому возможно, морской переход кораблей Донбасс и Корец через керченский пролив будет далеко не последним.

К слову, Факты ICTV сообщали, что второй штурмовой катер Кентавр для ВМС спустили на воду.

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