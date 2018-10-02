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Бюджет под елку отменяется – с 2019 Украина будет планировать бюджет на 3 года

Украина возобновила бюджетный процесс и переходит на трехлетнее бюджетирование.

Об этом сказала и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова в эфире программы Свобода слова на ICTV.

– Мы впервые не только восстановили бюджетный процесс, и вовремя подаем его, но и будем переходить на трехлетнее бюджетирование, – заявила и.о. министра финансов.

Кроме того, новый бюджетный кодекс, который введет трехлетнее бюджетное планирование уже прошел бюджетный комитет.

– И мы надеемся, что он будет поддержан не только нашим правительством, но и президентом Украины и коалицией. Тогда в этом году мы его примем, и со следующего года планирование бюджета не на год, а на 3 года станет нашим стандартом. Так, как живут все страны Европы, в которую мы идем, – добавила Маркарова.

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Также премьер-министр Украины Владимир Гройсман добавил: Не дожидаясь закона, мы уже утвердили на 3 года макропрогноз, который является основой бюджетного процесса на предстоящий период.

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