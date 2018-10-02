В этом месяце украинцев ожидает дополнительный выходной – 15 октября, так как на воскресенье приходится государственный праздник – День защитника Украины.

В 2018 году День защитника Украина выпадает на воскресенье – 14 октября, поэтому выходной переносится на понедельник. Значит украинцы будут отдыхать три дня подряд – 13, 14, 15 октября.

Соответствующее распоряжение предусмотрено Кабинетом министров от 11 января 2018 года и Кодексом законов о труде.

Отметим, 14 октября в Украине отмечают День защитника Украины, Покровы Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества.

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Петр Порошенко установил 14 октября государственным праздником своим Указом от 14 октября 2014 года. В то же время он отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля, который в СССР был Днем Советской армии и военно-морского флота.

Позже глава государства выступил с инициативой сделать этот день выходным. 5 марта 2015 года Верховная Рада поддержала президентский законопроект об установлении выходного 14 октября.

Ранее Факты ICTV писали, что ко Дню защитника Украины, который отмечается 14 октября, Укрзализныця назначила семь дополнительных поездов.

Фото: УНИАН.