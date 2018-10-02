Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что один из нападавших на двойного шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери причастен к вывозу экс-президента Виктора Януковича из Украины.

Об этом 2 октября Аваков сказал в ходе встречи с министром по вопросам безопасности Великобритании Беном Уоллесом.

– В Украине узнали одного из участников атаки в Солсбери, офицера ГРУ РФ, который был причастен к вывозу экс-президента беглеца Януковича из Украины, – цитируют в МВД министра.

В свою очередь, в ведомстве уточнили Украинской правде, что, вероятно, речь идет об офицере ГРУ Анатолии Чепиге, однако не рассказали, кто именно его узнал.

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К слову, Сергей Скрипаль рассказал о российских коррупционных схемах и о разведке в РФ.