Сегодня в Украине ожидается значительный температурный контраст.
Температура воздуха будет колебаться от 9 градусов на западе Украины до +22 градусов в районе Приазовья. Всего в Украине предполагается +12 +17 градусов, на юге и востоке +17 +22 градуса, на западе +9 +14 градусов. Ночью ожидается 6-13 градусов тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Дожди пройдут в западных областях и в восточной части. На остальной территории будет преобладать сухая погода.
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В западных областях пройдут дожди. Температура воздуха днем 9-14 градусов тепла.
В северных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха днем 12-16 градусов тепла.
В восточных областях местами пройдут дожди. Температура воздуха днем 17-22 градуса выше нуля.
В центральных областях – без осадков. Температура воздуха днем 15-20 градусов выше нуля.
На юге Украины ожидается сухая погода. Температура воздуха днем 18-22 градуса выше нуля.
Напомним, какой будет зима в Украине.