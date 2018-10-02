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Погода в Украине на сегодня, 2 октября (КАРТА)

Сегодня в Украине ожидается значительный температурный контраст.

Температура воздуха будет колебаться от 9 градусов на западе Украины до +22 градусов в районе Приазовья. Всего в Украине предполагается +12 +17 градусов, на юге и востоке +17 +22 градуса, на западе +9 +14 градусов. Ночью ожидается 6-13 градусов тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Дожди пройдут в западных областях и в восточной части. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

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В западных областях пройдут дожди. Температура воздуха днем ​​9-14 градусов тепла.

В северных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха днем ​​12-16 градусов тепла.

В восточных областях местами пройдут дожди. Температура воздуха днем ​​17-22 градуса выше нуля.

В центральных областях – без осадков. Температура воздуха днем ​​15-20 градусов выше нуля.

На юге Украины ожидается сухая погода. Температура воздуха днем ​​18-22 градуса выше нуля.

Напомним, какой будет зима в Украине.

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