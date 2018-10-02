Верховная Рада принимает закон о создании Государственного бюро расследований. К нему должна перейти часть полномочий полиции, прокуратуры и СБУ. ГБР должно расследовать не коррупционные преступления высших должностных лиц.

К результатам конкурса у активистов множество вопросов. Незадолго до голосования комиссии список победителей обнародовали в Интернете.

Один из фигурантов этого списка – Олег Денега. Его избрали на должность руководителя Николаевского управления ГБР. Скромный прокурор ГПУ с нескромным состоянием.

Впрочем, жюри объяснения происхождения состояния даже не искало – собеседование прошло не только без острых вопросов, но и без некоторых представителей комиссии. На одном из заседаний отсутствует, например, профессор Виктор Самохвалов.

И Шевцова, и Денегу и еще 25 кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, директор украинского ФБР так и не назначил.

В комиссии уверены: они и не должны были подавать результаты полиграфа.

Есть и другая версия, что, возможно, стоит за не назначением кандидатов на должности.

К конкурсной войне уже подключились и депутаты. Начали давить на Трубу, чтобы тот подписал приказ о назначении. Даже обратились в Генпрокуратуру, чтобы те поискала в действиях директора ГБР состав преступления.

Несмотря на то, что многие из руководящих должностей остаются вакантными, директор ГБР уже в октябре обещает начать несколько громких расследований.

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Не меньше страсти кипит и в округе конкурса в Антикоррупционный суд. Верховная Рада почти год с боем принимала закон о его создании.

Два года Лариса Гольник открыто заявила о попытке представителя мэра Полтавы дать ей взятку за решение в его пользу.

Но вряд ли судье это удастся. Гольник неожиданно получила выговор от Высшего Совета правосудия за пост в Facebook.

Еще одна претензия – то, что Гольник пригласила общественность на собрание судей. Сама судья уверена, выговор нужен только для того, чтобы не допустить ее к участию в конкурсе.

По мнению активистов у Высшей квалификационной комиссии есть немало козырей, чтобы в антикоррупционный суда попали, так называемые, правильные кандидаты.

Но самое главное, что финальные решения по всем делам двух инстанций антикоррупционного суда будут приниматься в новом Верховном Суде. Где почти треть состава которого общественные активисты признали недобросовестными.

К слову, кто будет руководить ГБР: отобраны 27 госслужащих.