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Учителям повысят зарплаты: когда и на сколько

В государственном бюджете Украины на 2019 год предусмотрено увеличение заработных плат для учителей.

Гроші

Об этом сообщает УНН.

Зарплаты повысятся на 9%, повышение коснется заработка учителей без категории, I категории и высшей категории.

– В частности, зарплата учителя без категории в следующем году увеличится с 6303 гривен до 6871 гривен в месяц, учителя I категории – с 8301 гривен до 9050 гривен в месяц, учителя высшей категории – с 8849 гривен до 9648 гривен в месяц, – пишут в уведомлении.

Кроме того, сообщается что, в 2017 году зарплата учителей стала больше на 50%, в 2018 году выросла еще на 25%, и в 2019 году ждет рост на 9%.

Также бюджетом предусмотрены расходы в сумме 1 миллиарда гривен на организацию современного образовательного пространства для первоклассников в 2019-2020 годах.

Финансирование инклюзивного образования тоже не оставят в стороне – на него в бюджете предусмотрена сумма в размере 504,5 миллиона гривен. Изменится и ставка ассистента учителя для инклюзивного класса. Если в 2018 году это была половина ставки, то в бюджет 2019 года заложена одна ставка. На это предусмотрено около 666 миллионов гривен.

К тому же, государство выделит около 300 миллионов гривен для повышения квалификации учителей. На данный момент, переобучение прошли уже 22 тысячи педагогов.

Читайте: День учителя 2018: что подарить классному руководителю

Что изменится для украинцев и основные цифры главной сметы страны – читайте в материале Фактов ICTV.

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