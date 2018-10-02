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За травлю в школах Украины будут наказывать: что грозит

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, направленный на противодействие буллинга в учебных заведениях.

Законопроект поддержали 228 парламентариев.

Проект закона предлагает дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей, устанавливающей ответственность за буллинг, а также его сокрытие работниками учебных заведений.

Потенциальный размер штрафа – до 200 необлагаемых минимумов, то есть 3400 гривен.

Принятый законопроект предусматривает внесение изменений в закон об образовании, где появится определение буллинг.

Это – моральное или физическое насилие, агрессия в любой форме или любые другие действия, совершенные с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам, имеющих признаки сознательного жестокого обращения.

ЧитайтеБуллинг в школе: что это такое и как с ним бороться

За противодействие буллинг отвечать руководители образовательных учреждений. Они должны будут утвердить и обнародовать план мер по борьбе с этим явлением и рассматривать заявления от учеников и их родителей о случаях буллинга.

Напомним, чем опасен буллинг в школах.

Фото: Rido/Dreamstime.com

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