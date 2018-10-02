Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий рассказал о планах парламента на неделю. Факты ICTV разобрались какие изменения могут принести новые законы.

Во вторник Верховная Рада собирается рассмотреть ряд законопроектов, которые имеют социальный характер, но также будет рассмотрен законопроект о реформировании государственных и коммунальных средств массовой информации.

Согласно закону, реформирование печатных СМИ будет осуществляться следующим образом:

Выведение органов государственной власти, других государственных органов и органов местного самоуправления из состава учредителей или соучредителей СМИ и редакции.

Выход государственных органов из состава учредителей или соучредителей СМИ и редакции с преобразованием последней, членами ее коллектива, в субъект хозяйствования с сохранением названия и тематической направленности СМИ.

Выход государственных органов из состава учредителей или соучредителей СМИ и редакции с приватизацией имущества последней в соответствии с законодательством по вопросам приватизации. Однако коллектив может подать предложение о своем участии в реформировании СМИ.

Также печатные СМИ, которые основали центральные органы исполнительной власти, могут преобразовать в официальные печатные издания.

Также выделяется и законопроект об обеспечении официальных публикаций законов Украины и других нормативно-правовых актов в парламентской газете Голос Украины.

В нем указывается, что официально опубликованными будут считаться законы, которые официально обнародованы государственными печатными СМИ или официальными изданиями.

Также возможно их освещение в аудиовизуальных СМИ или официальная публикация на сайтах органов государственной власти и органов местного самоуправления.

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Один из самых важных вопросов предстоит рассмотреть Верховной Раде в четверг. Это – четыре законопроекта о языках в Украине.

– Убежден, закон об украинском языке – это вызов, который стоит перед украинским парламентом, на который мы должны дать ответ… сейчас в этой сфере вакуум… Этот вопрос для нас является вопросом чести. Чтобы мы смогли принять современный европейский закон о государственном языке в Украине, – сказал Парубий.

Основными заданиями одного из законопроектов о языке является защита украинского языка, использование украинского языка в качестве официального на всей территории страны, развитие украинского языка и его поддержка, а также функционирование украинского языка в качестве инструмента объединения общества.

Закон должен регулировать:

использование украинского языка как языка гражданства Украины;

использование украинского языка во время деятельности органов государственной власти, органов Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, органов государственных и коммунальных предприятий;

использование украинского языка в публичных сферах (образования, культуры, обслуживания, спорта, здравоохранения и т. д.).

Также в четверг могут рассмотреть проекты законов, которые вносят изменения в Конституцию Украины, касательно переименования Днепропетровской и Кировоградской областей.

Законопроекты предлагают декоммунизацию названий областей, в результате чего Днепропетровскую область могут переименовать в Сечеславскую, а Кировоградскую – в Кропивницкую.

К слову, законопроект, вносящий изменения в штрафы за непристегнутые ремни безопасности в авто, прошел первое чтение в Раде.