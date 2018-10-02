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Закон о языке и изменения в Конституцию: чем будет заниматься Рада на этой неделе

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий рассказал о планах парламента на неделю. Факты ICTV разобрались какие изменения могут принести новые законы.

Верховна Рада

Во вторник Верховная Рада собирается рассмотреть ряд законопроектов, которые имеют социальный характер, но также будет рассмотрен законопроект о реформировании государственных и коммунальных средств массовой информации.

Согласно закону, реформирование печатных СМИ будет осуществляться следующим образом:

  • Выведение органов государственной власти, других государственных органов и органов местного самоуправления из состава учредителей или соучредителей СМИ и редакции.
  • Выход государственных органов из состава учредителей или соучредителей СМИ и редакции с преобразованием последней, членами ее коллектива, в субъект хозяйствования с сохранением названия и тематической направленности СМИ.
  • Выход государственных органов из состава учредителей или соучредителей СМИ и редакции с приватизацией имущества последней в соответствии с законодательством по вопросам приватизации. Однако коллектив может подать предложение о своем участии в реформировании СМИ.
  • Также печатные СМИ, которые основали центральные органы исполнительной власти, могут преобразовать в официальные печатные издания.

Также выделяется и законопроект об обеспечении официальных публикаций законов Украины и других нормативно-правовых актов в парламентской газете Голос Украины.

В нем указывается, что официально опубликованными будут считаться законы, которые официально обнародованы государственными печатными СМИ или официальными изданиями.

Также возможно их освещение в аудиовизуальных СМИ или официальная публикация на сайтах органов государственной власти и органов местного самоуправления.

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Один из самых важных вопросов предстоит рассмотреть Верховной Раде в четверг. Это – четыре законопроекта о языках в Украине.

– Убежден, закон об украинском языке – это вызов, который стоит перед украинским парламентом, на который мы должны дать ответ… сейчас в этой сфере вакуум… Этот вопрос для нас является вопросом чести. Чтобы мы смогли принять современный европейский закон о государственном языке в Украине, – сказал Парубий.

Основными заданиями одного из законопроектов о языке является защита украинского языка, использование украинского языка в качестве официального на всей территории страны, развитие украинского языка и его поддержка, а также функционирование украинского языка в качестве инструмента объединения общества.

Закон должен регулировать:

  • использование украинского языка как языка гражданства Украины;
  • использование украинского языка во время деятельности органов государственной власти, органов Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, органов государственных и коммунальных предприятий;
  • использование украинского языка в публичных сферах (образования, культуры, обслуживания, спорта, здравоохранения и т. д.).

Также в четверг могут рассмотреть проекты законов, которые вносят изменения в Конституцию Украины, касательно переименования Днепропетровской и Кировоградской областей.

Законопроекты предлагают декоммунизацию названий областей, в результате чего Днепропетровскую область могут переименовать в Сечеславскую, а Кировоградскую – в Кропивницкую.

К слову, законопроект, вносящий изменения в штрафы за непристегнутые ремни безопасности в авто, прошел первое чтение в Раде.

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