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Грязь и битое стекло: что нужно знать о магазинах “свежего” мяса в Украине

Магазин в Киеве продает мясо в антисанитарных условиях спустя год после ревизии журналистов.

Об этом говорится в сюжете Утро в Большом Городе.

В магазине продается свежее мясо, а вокруг идет ремонт.

Продавцы уже не прячутся, а демонстративно снимают перчатки и накладывают мясо пакетиком.

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Грязные витрины, следы от тараканов, ремонт – это происходит на глазах у покупателей.

За прилавком лежат ящики, которые заткнули тряпками и этими же тряпками вытирают мясо. Ценники всегда лежат на мясе вместо пакетиков.

Кроме того, битое стекло с витрин может падать прямо на мясо.

Ранее Факты ICTV писали, что на  украинских заправках продают просроченную еду и средства для ухода за машинами.

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