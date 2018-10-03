Магазин в Киеве продает мясо в антисанитарных условиях спустя год после ревизии журналистов.

Об этом говорится в сюжете Утро в Большом Городе.

В магазине продается свежее мясо, а вокруг идет ремонт.

Продавцы уже не прячутся, а демонстративно снимают перчатки и накладывают мясо пакетиком.

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Грязные витрины, следы от тараканов, ремонт – это происходит на глазах у покупателей.

За прилавком лежат ящики, которые заткнули тряпками и этими же тряпками вытирают мясо. Ценники всегда лежат на мясе вместо пакетиков.

Кроме того, битое стекло с витрин может падать прямо на мясо.

Ранее Факты ICTV писали, что на украинских заправках продают просроченную еду и средства для ухода за машинами.