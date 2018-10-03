Кабмин утвердил правила применения специальных средств военнослужащими и работниками военизированной охраны Государственной специальной службы транспорта при осуществлении служебных обязанностей.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В перечень средств, которые разрешено применять во время осуществления служебных обязанностей, вошли:

резиновые дубинки,

пластиковые дубинки типа “тонфа”,

средства для связывания,

наручники,

электрошокеры,

резиновые патроны,

баллончики,

патроны и другие средства слезоточивого и раздражительного действия,

ручные и специальные светошумовые приспособления отвлекающего действия,

бронемашины,

средства для принудительной остановки автотранспорта,

служебные собаки.

Данными средствами разрешено пользоваться против правонарушителей для защиты граждан и самозащиты во время нападения, при угрозе жизни и здоровью, для отражения атаки на сооружения, помещения и транспортные средства, а также для задержания и дальнейшей передачи правоохранителям лиц, которые совершили правонарушение и осуществляют сопротивление или есть основания, что они могут сбежать.

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К слову, Кабмин разрешил применять средства автоматической видео- и фотофиксации нарушений ПДД на дорогах.