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Электрошокеры и дубинки. Сотрудникам Спецслужбы транспорта разрешили применять оружие

Кабмин утвердил правила применения специальных средств военнослужащими и работниками военизированной охраны Государственной специальной службы транспорта при осуществлении служебных обязанностей.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В перечень средств, которые разрешено применять во время осуществления служебных обязанностей, вошли:

  • резиновые дубинки,
  • пластиковые дубинки типа “тонфа”,
  • средства для связывания,
  • наручники,
  • электрошокеры,
  • резиновые патроны,
  • баллончики,
  • патроны и другие средства слезоточивого и раздражительного действия,
  • ручные и специальные светошумовые приспособления отвлекающего действия,
  • бронемашины,
  • средства для принудительной остановки автотранспорта,
  • служебные собаки.

Данными средствами разрешено пользоваться против правонарушителей для защиты граждан и самозащиты во время нападения, при угрозе жизни и здоровью, для отражения атаки на сооружения, помещения и транспортные средства, а также для задержания и дальнейшей передачи правоохранителям лиц, которые совершили правонарушение и осуществляют сопротивление или есть основания, что они могут сбежать.

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К слову, Кабмин разрешил применять средства автоматической видео- и фотофиксации нарушений ПДД на дорогах.

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