Кабмин утвердил правила применения специальных средств военнослужащими и работниками военизированной охраны Государственной специальной службы транспорта при осуществлении служебных обязанностей.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В перечень средств, которые разрешено применять во время осуществления служебных обязанностей, вошли:
- резиновые дубинки,
- пластиковые дубинки типа “тонфа”,
- средства для связывания,
- наручники,
- электрошокеры,
- резиновые патроны,
- баллончики,
- патроны и другие средства слезоточивого и раздражительного действия,
- ручные и специальные светошумовые приспособления отвлекающего действия,
- бронемашины,
- средства для принудительной остановки автотранспорта,
- служебные собаки.
Данными средствами разрешено пользоваться против правонарушителей для защиты граждан и самозащиты во время нападения, при угрозе жизни и здоровью, для отражения атаки на сооружения, помещения и транспортные средства, а также для задержания и дальнейшей передачи правоохранителям лиц, которые совершили правонарушение и осуществляют сопротивление или есть основания, что они могут сбежать.
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К слову, Кабмин разрешил применять средства автоматической видео- и фотофиксации нарушений ПДД на дорогах.