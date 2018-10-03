В Киеве 94% пешеходных переходов остаются опасными, при этом большинство из них расположены на пути детей в школы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Центр развития города, который вместе с PITBULL KIEV и Общественным объединением БАТЬКИ SOS представил результаты мониторинга опасных переходов столицы.

Отметим, что упорядочение пешеходных переходов относится к компетенции коммунальной корпорации Киевавтодор.

– С началом нового учебного года мы провели повторный мониторинг адресов, чтобы выяснить, исправлена ​​ситуация и как изменилась карта “горячих точек” на дорогах столицы с момента нашей прошлогодней презентации карты опасных пешеходных переходов, – говорится в сообщении.

Как отметил активист ЦРМ Федор Губенков, за год работы было устранено лишь 6% опасных переходов.

– К сожалению, энтузиазм, который сначала проявили представители власти, быстро пропал. За почти год работы были проведены только на 15 переходах. А это лишь 6 процентов от названных нами адресов. Поэтому в ближайшее время мы проведем серию мероприятий, чтобы привлечь внимание и власти, и жителей к проблеме опасных переходов, – рассказал Федор Губенков.

По словам основателей Общественного объединения БАТЬКИ SOS Алены Парфеновой, нужно инициировать выезды чиновников непосредственно на места, которые представляют опасность для пешеходов.

– Большинство опасных переходов расположены на пути детей в свои школы. Мы будем инициировать создание необходимых комиссий с пребыванием непосредственно на месте, чтобы не только на карте или фото чиновники могли увидеть действительную опасность для детей и других пешеходов, – уверена Парфенова.

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Со своей стороны участник проекта PITBULL KIEV Алексей Павловский вспомнил о такой важной проблеме, как неосвещенные пешеходные переходы.

– Мы все хотим переходить дороги и быть в безопасности, ведь пешеход – это равноправный участник дорожного движения. Но нам известна такая проблема Киева, как неосвещенные пешеходные переходы. Если человек переходит дорогу в темноте и одета в темную одежду, даже в определенном для этого месте, ей не гарантирована опасность. К сожалению, этот вопрос решается довольно медленно, – подытожил Павловский.