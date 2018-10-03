Метро Киева с 3 октября начало продажу оригинальной сувенирной продукции – от брелоков до футболок.

Ознакомиться с сувенирами и ценами на них можно на странице столичной подземки в Facebook.

На данный момент есть 5 видов сувенирной продукции:

брелок в форме жетона метро – 30 грн;

магнит в форме жетона – 30 грн;

магнит с изображением станции Золотые ворота – 30 грн;

чашка – 105 грн;

футболка с надписью “Не прислоняться” – 360 грн.

Купить сувениры можно в музее метрополитена.









“Не прислоняться”. Метро Киева начало продажу сувениров / 5 фотографий

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К слову, в сентябре дорожники начали капитальный ремонт моста Метро через Русановский пролив.

Фото: КП “Київський метрополітен”