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“Не прислоняться”. Метро Киева начало продажу сувениров

Метро Киева с 3 октября начало продажу оригинальной сувенирной продукции – от брелоков до футболок.

Метро Києва почало продаж сувенірів

Ознакомиться с сувенирами и ценами на них можно на странице столичной подземки в Facebook.

На данный момент есть 5 видов сувенирной продукции:

  • брелок в форме жетона метро – 30 грн;
  • магнит в форме жетона – 30 грн;
  • магнит с изображением станции Золотые ворота – 30 грн;
  • чашка – 105 грн;
  • футболка с надписью “Не прислоняться” – 360 грн.

Купить сувениры можно в музее метрополитена.

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“Не прислоняться”. Метро Киева начало продажу сувениров / 5 фотографий

Читайте: Метро на Виноградарь: сколько будут строить и какая цена

К слову, в сентябре дорожники начали капитальный ремонт моста Метро через Русановский пролив.

Фото: КП “Київський метрополітен”

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