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Планировали столкновения: в Киеве сорвали акцию ФСБ

СБУ фиксирует активизацию российских спецслужб в преддверии выборов в Украине.

СБУ

Служба безопасности Украины констатирует активизацию деятельности российских спецслужб, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине, предупрежден ряд инспирированных Россией акций в Киеве.

Об этом на брифинге в среду в Киеве рассказал заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, пишет Интерфакс-Украина.

В частности, по его словам, СБУ 14 сентября предупредила проведение провокационной акции в Киеве возле посольства РФ, инициированной одним из лидеров Комитета спасения Украины (инициатива бывших высокопоставленных чиновников времен президентства Виктора Януковича, которые находятся в основном в РФ. – Ред.) Юрием Котом, который длительное время скрывается на территории РФ.

По задумке было необходимо инспирирование столкновения протестующих с представителями Национальной полиции.

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– Акция предупреждена, в результате проведения 11 обысков получены доказательства причастности функционеров нового российского проекта, не зарегистрированного в Украине, так называемой Партии русских украинцев или Парус к подготовке указанной провокации, – рассказал замглавы СБУ.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что РФ попытается влиять на результаты выборов в Украине в 2019 году.

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