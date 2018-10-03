Погода в Украине сегодня, 3 октября, будет дождливой. В высокогорье Карпат обещают мокрый снег.
3 октября в Украине, кроме южной части, небольшие дожди. Ночью в большинстве западных, северных и центральных областей умеренные дожди, сообщает Укргидрометцентр.
Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем на западе страны порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 7-12°, в западных областях 3-8° тепла. Днем 11-16°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 17-22°.
На высокогорье Карпат небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью 1-4° тепла.
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В Киеве ночью умеренный дождь, днем местами небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 10°, днем 13-15°.
Мы уже писали о погоде в Украине в неделю – с 1 по 5 октября.