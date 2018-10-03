Мэр Львова Андрей Садовый будет баллотироваться в 2019 году на пост президента Украины.
О своем решении Андрей Садовый объявил на встрече с организаторами молодежного форума, передает пресс-служба партии Самопомич.
– Моя цель очень проста и сложна одновременно — восстановить вашу веру в Украину, – заявил Садовой.
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По его словам, ключевыми элементами кампании станут мобилизация молодежи, разрыв коррупционной круговой поруки в политике и технологическая модернизация страны.
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Фото: УНИАН.
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