В проекте госбюджета на 2019 год заложена меньшая сумма на субсидии, чем в текущем, что связано с сокращением текущих долгов.

То есть, урезания субсидий на коммунальные услуги в 2019 году не планируется, заверил в эфире 112 Украина представитель Кабмина в Верховной раде Вадим Денисенко.

– В этом году было около 72 млрд заложено в бюджете на субсидии, в следующем 55 млрд. На 1 января 2018 года было 17 млрд долгов за предыдущие периоды по субсидиям. В этом году погасили предыдущие долги.

Никаких долгов по субсидиям по состоянию на сегодняшний момент нет. Их не будет, потому что на сегодняшний момент четко рассчитана цифра: 72 млрд были нужны, чтобы погасить долги предыдущих периодов, на следующий год рассчитывается, что 55 млрд хватит, – уточнил он.

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К слову, ранее сообщалось, какие документы нужны для получение субсидии.