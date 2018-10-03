Кабмин утвердил новые требования к государственным служащим категории “А” с обязательным владением одним из официальных языков Совета Европы.
Об этом на своей странице в Facebook написал министр Кабинета министров Александр Саенко.
– Из нововведений – владение одним из официальных языков Совета Европы, английским или французским, и более высокие требования к компетентности, – заявил он.
В частности, речь идет о таких компетентностях:
управление изменениями – умение формировать планы, управлять и оценивать эффективность изменений;
принятие эффективных решений – способность принимать своевременные и взвешенные решения, анализировать альтернативы, предлагать решения и оценивать их риски;
лидерство – умение мотивировать команду и способствовать ее развитию, правильно делегировать и управлять результатами, формировать новую и эффективную культуру государственной службы.
Кроме того, теперь госслужащий категории “А” должен будет владеть такими компетентностями:
- коммуникация и взаимодействие – способность определять стейкхолдеров и выстраивать эффективные отношения с ними, умение эффективно взаимодействовать и обеспечивать эффективную и последовательную коммуникацию;
- достижение результатов – способность формировать цели, преодолевать препятствия и фокусировать усилия на достижении четких результатов;
- стрессоустойчивость – способность к конструктивной обратной связи и критике, умение управлять эмоциями и самоконтроль;
- управление эффективностью и развитие человеческих ресурсов – умение управлять проектами и человеческими ресурсами, организовывать работу и контролировать ее выполнение, мотивировать сотрудников;
- робота с информацией – способность работать с базами данных законодательства и аналитической информацией, вводить и использовать электронное управление.
Помимо этого, по словам Саенко, для оценки компетенций уже в этом году, при поддержке Европейского Союза будет запущен новый центр оценивания при Нацагентстве государственной службы, что также усилит эффективность работы государственных служащих.
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