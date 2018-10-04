PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино / Кабмин снял ограничения на фильмы 18+ в кинотеатрах/

Кабмин снял ограничения на фильмы 18+ в кинотеатрах

Кабмин снял временные ограничения для кинотеатров относительно показа фильмов категории 18+.

3 октября Кабинет Министров решил отменить временные ограничения демонстрации фильмов с индексом 18, сообщает Минкульт.

Решение вносит изменения в Положение о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов, согласно которому фильмы 18+ можно показывать с 18.00 до 6.00 и запрещено лицам до 18 лет.

– Существующее двойное регулирование одного и того же аспекта кинодемонстрирования приводило к чрезмерному ограничению доступа зрителя к фильмам (в том числе украинского производства) с определенным выше индексом.

Недопущение лиц в возрасте до 18 лет на просмотр фильмов с индексом 18 должно контролироваться субъектами предпринимательской деятельности – кинодемонстратора, а не ограничением времени показа фильмов, – говорится в сообщении.

Читайте: Украинская комедия о приключениях Святого Николая – трейлер

Инициативу разработали Минкульт и Госкино по предложению Союза кинотеатров Украины.

Такое решение будет способствовать разнообразию вечерних сеансов в кинотеатрах и внедрению прогрессивного зарубежного демонстрационного опыта в Украине.

Кстати, Факты ICTV подготовили ряд рецензий на новинки кино.

Фото: Vadymvdrobot/Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Лента Путь в Бабий Яр: первые месяцы оккупации и Холокост в Украине 1941
Хроники Нарнии возвращаются: Netflix работает над новой экранизацией
Netflix позволит зрителям влиять на сюжет сериалов
Люди Ікс
В сети появился первый трейлер Люди Икс: Темный Феникс
Шляхетні волоцюги: как батяри спасают мир во время противостояния Сталина и Гитлера
Рецензия на мультфильм Смолфут: поверь в невозможное
Зарплаты, пенсии и курс доллара: главные цифры госбюджета-2019
Рецензия на фильм Агент Джонни Инглиш: вышла ли комедия массового поражения
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка