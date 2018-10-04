Кабмин снял временные ограничения для кинотеатров относительно показа фильмов категории 18+.

3 октября Кабинет Министров решил отменить временные ограничения демонстрации фильмов с индексом 18, сообщает Минкульт.

Решение вносит изменения в Положение о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов, согласно которому фильмы 18+ можно показывать с 18.00 до 6.00 и запрещено лицам до 18 лет.

– Существующее двойное регулирование одного и того же аспекта кинодемонстрирования приводило к чрезмерному ограничению доступа зрителя к фильмам (в том числе украинского производства) с определенным выше индексом. Недопущение лиц в возрасте до 18 лет на просмотр фильмов с индексом 18 должно контролироваться субъектами предпринимательской деятельности – кинодемонстратора, а не ограничением времени показа фильмов, – говорится в сообщении.

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Инициативу разработали Минкульт и Госкино по предложению Союза кинотеатров Украины.

Такое решение будет способствовать разнообразию вечерних сеансов в кинотеатрах и внедрению прогрессивного зарубежного демонстрационного опыта в Украине.

Кстати, Факты ICTV подготовили ряд рецензий на новинки кино.

Фото: Vadymvdrobot/Dreamstime