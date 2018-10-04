Второй президент Украины Леонид Кучма, который вышел из Трехсторонней контактной группы по Донбассу, делал тяжелую работу в непростых условиях, выдерживая часто критику.

Об этом заявила сегодня с трибуны парламента первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

– Украина выполнила свой блок Минских соглашений…Ни один из вас здесь не приведет ни одного примера, когда бы в Минске во время трудных переговоров сдался хотя бы один сантиметр украинской земли. Как сказал Леонид Кучма, что это действительно очень тяжелые переговоры, после которых несколько дней надо отходить. Но их надо вести для того, чтобы освободить украинскую землю и украинцев.

Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить Леонида Кучму за то, что он за эти годы делал достаточно тяжелую работу в непростых условиях, выдерживая часто критику, – отметила она.

В свою очередь, заместитель председателя фракции Народный фронт Юрий Береза ​​заявил, что именно Минский формат и Леонид Кучма взяли на себя наибольший удар в сентябре 2014 года, когда практически отсутствовала украинская армия, пишет НВ.

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– Тогда не было сплошной линии обороны и переговоры дали достаточно времени для перегруппировки войск. Россияне же со своей стороны относились к Кучме, как к предателю, – рассказал нардеп.

Напомним, 2 октября второй президент и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске Леонид Кучма поблагодарил коллег за совместную работу и подвел итоги своей деятельности.