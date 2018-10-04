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Матвиенков предлагает направлять штрафы за сверхнормативные выбросы предприятий

Штрафные платежи за ненормативные выбросы предприятий должны идти на реализацию программ по уменьшению этих выбросов.

Об этом народный депутат от Оппозиционного блока Сергей Матвиенков заявил во время брифинга в Верховной Раде.

Он отметил, что на теме экологии часто спекулируют и играют, особенно в предвыборный период, сообщает портал newsmir.info.

– Я не один год проработал в металлургии. Я знаю, что металлурги, химики, рудари переживают за экологию не меньше, чем люди, который не работают на этих предприятиях, потому что живут в тех же городах и дышат тем же воздухом. И тема экологии их очень сильно волнует, – сказал парламентарий.

Политик обратил внимание на неэффективную систему распределения экологических штрафных платежей.

– Есть источники загрязнения окружающей среды. Есть ненормативные выбросы. И есть штрафные платежи за эти ненормативные выбросы. Предприятия платят за то, что они наносят вред экологии. Эти средства распределяются следующим образом: 25% остаются в городе и идут непосредственно на выполнение городских программ, 30% уходит в область, а 45% уходят в центральный бюджет. Т. е. чем дальше от трубы, тем больше денег.

– Возникает парадоксальная ситуация: чем больше дымит город, тем больше денег получают область и центр. И чем больше предприятие дымит, тем больше платит и тем меньше заинтересованности центра в том, чтобы оно меньше дымило.Как используются деньги, которые идут в центральный бюджет? Сегодня существует около 600 всевозможных программ, но все они мелкие: где-то высадить деревья, где-то осушить болота, где-то провести берегоукрепительные работы. Несомненно, это нужные вещи, но они глобально не решают проблему экологии, – отметил Сергей Матвиенков.

– Мы неоднократно пытались разорвать эту порочную систему, постоянно вносили законопроекты, которые предусматривают ее изменение. К сожалению, ни один из них принят не был и серьезно не рассматривался. На эту темы было подано 44 законопроекта: 5 отклонили, 15 похоронили на уровне комитета, остальные находятся где-то в комитете, – подчеркнул оппозиционер.

Народный депутат рассказал о предложениях по изменению существующей системы.

– Есть предприятие, загрязняющее окружающую среду – разрабатываем комплексную программу по уменьшению выбросов. Средства, которые платятся этим предприятием, непосредственно идут на выполнение программы. И если показатели, заложенные в программе, не выполняются, или средства используются не по назначению, то предприятие платит штраф – например, 1 грн. к 3 грн., – отметил он.

– Например, в Мариуполе комбинат им. Ильича и Азовсталь за 2017 год заплатили в экологический фонд 140 млн грн. Эти деньги могли бы пойти, например, на новую газоочистку конвертерного цеха. Или подбункерное помещение двух доменных печей – это около 280 млн грн., т. е. за два года можно было бы решить проблему выбросов двух печей доменного цеха. Однако правительство никак не хочет повернуться лицом к проблеме, – подчеркнул парламентарий.

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– Я хочу обратиться к правительству – давайте заканчивать такие игры. Если мы говорим о децентрализации, то давайте до конца идти по ее пути. Отдайте экологические деньги предприятиям, чтобы они занимались экологией. И давайте не сталкивать людей лбами на этой теме. Если мы хотим решать проблему экологии – то давайте ее решать, – резюмировал Сергей Матвиенков.

К слову, в Госпогранслужбе сообщили об обнаружении вредных химических веществ в воздухе вдоль административной границы с аннексированным Крымом.

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