Штрафные платежи за ненормативные выбросы предприятий должны идти на реализацию программ по уменьшению этих выбросов.

Об этом народный депутат от Оппозиционного блока Сергей Матвиенков заявил во время брифинга в Верховной Раде.

Он отметил, что на теме экологии часто спекулируют и играют, особенно в предвыборный период, сообщает портал newsmir.info.

– Я не один год проработал в металлургии. Я знаю, что металлурги, химики, рудари переживают за экологию не меньше, чем люди, который не работают на этих предприятиях, потому что живут в тех же городах и дышат тем же воздухом. И тема экологии их очень сильно волнует, – сказал парламентарий.

Политик обратил внимание на неэффективную систему распределения экологических штрафных платежей.

– Есть источники загрязнения окружающей среды. Есть ненормативные выбросы. И есть штрафные платежи за эти ненормативные выбросы. Предприятия платят за то, что они наносят вред экологии. Эти средства распределяются следующим образом: 25% остаются в городе и идут непосредственно на выполнение городских программ, 30% уходит в область, а 45% уходят в центральный бюджет. Т. е. чем дальше от трубы, тем больше денег.

– Возникает парадоксальная ситуация: чем больше дымит город, тем больше денег получают область и центр. И чем больше предприятие дымит, тем больше платит и тем меньше заинтересованности центра в том, чтобы оно меньше дымило.Как используются деньги, которые идут в центральный бюджет? Сегодня существует около 600 всевозможных программ, но все они мелкие: где-то высадить деревья, где-то осушить болота, где-то провести берегоукрепительные работы. Несомненно, это нужные вещи, но они глобально не решают проблему экологии, – отметил Сергей Матвиенков.

– Мы неоднократно пытались разорвать эту порочную систему, постоянно вносили законопроекты, которые предусматривают ее изменение. К сожалению, ни один из них принят не был и серьезно не рассматривался. На эту темы было подано 44 законопроекта: 5 отклонили, 15 похоронили на уровне комитета, остальные находятся где-то в комитете, – подчеркнул оппозиционер.

Народный депутат рассказал о предложениях по изменению существующей системы.

– Есть предприятие, загрязняющее окружающую среду – разрабатываем комплексную программу по уменьшению выбросов. Средства, которые платятся этим предприятием, непосредственно идут на выполнение программы. И если показатели, заложенные в программе, не выполняются, или средства используются не по назначению, то предприятие платит штраф – например, 1 грн. к 3 грн., – отметил он.

– Например, в Мариуполе комбинат им. Ильича и Азовсталь за 2017 год заплатили в экологический фонд 140 млн грн. Эти деньги могли бы пойти, например, на новую газоочистку конвертерного цеха. Или подбункерное помещение двух доменных печей – это около 280 млн грн., т. е. за два года можно было бы решить проблему выбросов двух печей доменного цеха. Однако правительство никак не хочет повернуться лицом к проблеме, – подчеркнул парламентарий.

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– Я хочу обратиться к правительству – давайте заканчивать такие игры. Если мы говорим о децентрализации, то давайте до конца идти по ее пути. Отдайте экологические деньги предприятиям, чтобы они занимались экологией. И давайте не сталкивать людей лбами на этой теме. Если мы хотим решать проблему экологии – то давайте ее решать, – резюмировал Сергей Матвиенков.

К слову, в Госпогранслужбе сообщили об обнаружении вредных химических веществ в воздухе вдоль административной границы с аннексированным Крымом.