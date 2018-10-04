В выходные, 6-7 октября, в Украину придет настоящее бабье лето.
Теплую и солнечную погоду на выходные прогнозируют в Укргидрометцентре.
В субботу, 6 октября, температура воздуха почти на всей территории Украины составит +18, сухо будет везде.
На градус выше – в некоторых регионах на западе, в Ивано-Франковской области +20.
В Киеве без осадков, ночью 3-5, а днем 16-18 градусов тепла.
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На воскресенье, 7 октября, синоптики также обещают везде солнце.
Температура воздуха почти не изменится.
На Закарпатье +20, на западе и юге +19, в северных и восточных областях – до +17.
В столице сухо, ночью 6-8, днем до +18 градусов.
Напомним, 24 сентября на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей на горе Поп Иван Черногорский выпал первый снег.