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Потепление до +20 и солнце: какой будет погода в выходные (КАРТА)

В выходные, 6-7 октября, в Украину придет настоящее бабье лето.

Теплую и солнечную погоду на выходные прогнозируют в Укргидрометцентре.

В субботу, 6 октября, температура воздуха почти на всей территории Украины составит +18, сухо будет везде.

На градус выше – в некоторых регионах на западе, в Ивано-Франковской области +20.

В Киеве без осадков, ночью 3-5, а днем ​​16-18 градусов тепла.

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На воскресенье, 7 октября, синоптики также обещают везде солнце.

Температура воздуха почти не изменится.

На Закарпатье +20, на западе и юге +19, в северных и восточных областях – до +17.

В столице сухо, ночью 6-8, днем ​​до +18 градусов.

Напомним, 24 сентября на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей на горе Поп Иван Черногорский выпал первый снег.

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