Верховная Рада рекомендует СНБО ввести санкции в отношении компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее постановление (№9157) поддержали 229 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Согласно приложению к постановлению, санкции должны коснуться ООО Ариадна ТВ, ООО Новый формат ТВ, ООО ТВ Выбор, ООО Телерадиокомпания 112-ТВ,ООО Лидер ТВ, ООО Партнер ТВ и ООО Новости 24 часа.

Согласно информации на сайте телеканалов, последняя в данном перечне компания – ООО Новости 24 часа – указана в структуре собственности канала NewsOne, остальные 6 юридических лиц указаны в структуре собственности телеканала 112 Украина.

Согласно решению парламента, должны быть аннулированы и прекращены лицензии и другие разрешения, которые необходимы для осуществления деятельности указанных юрлиц, должен быть запрет на использование ими радиочастотного ресурса Украины.

Санкции должны предусматривать блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащем его имуществом, предотвратить вывод капиталов за пределы Украины, прекратить выполнение экономических и финансовых обязательств.

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Кроме того, санкции должны включать запрет на сделки относительно ценных бумаг эмитентами которых являются указанные юрлица, на выдачу разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства.

В то же время народные депутаты выступают за прекращение выдачи разрешения, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей, а также ограничение выдачи наличных средств по платежных картам, эмитированным резидентами иностранного государства.

Группа народных депутатов зарегистрировала данное постановление и санкции в отношении двух телеканалов в ответ на петицию о Прекращении антиукраинской деятельности телеканала 112 Украина и NewsOne на сайте парламента. Она набрала почти 26 тыс. голосов вместо 10тыс минимально необходимых.

Как отметил народный депутат Украины Иван Винник (фракция Блок Петра Порошенко) парламент обращается к СНБО применить персональные экономические ограничительные санкции в связи с деятельностью отдельных обществ с ограниченной ответственностью, которые являются собственниками телевизионных эмблем 112 канала Украина № и канала NewsOne.

К слову, в 2016 году СМИ сообщили, что владелец телеканала 112 Украина Андрей Подщипков заявил о “политическом давлении” и попросил убежища в Бельгии.

Фото: УНИАН.