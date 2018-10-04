Россия переселяет в оккупированный Крым десятки тысяч россиян, чтобы вытеснить проукраинское население полуострова.
Крым под российской оккупацией идет в никуда, заявил глава МИД Украины Павел Климкин на пресс-конференции с министром иностранных дел и европейских вопросов Словацкой Республики Мирославом Лайчаком, пишет УНИАН.
По его словам, сейчас на полуострове создана ситуация, когда любого могут арестовать днем или ночью, а люди опасаются разговаривать друг с другом прямо на улицах.
– Россия начала массовое переселение из своих регионов в Крыму, чтобы вытеснить всех тех, кто мечтает об освобождении Крыма.
Речь идет о переселении десятков тысяч людей, – подчеркнул Климкин.
Министр также добавил, что “экономика Крыма не имеет никаких шансов под сегодняшними санкциями”, а они будут сохранены, и последняя Крымская декларация со стороны США это четко показывает.
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Климкин также отметил, что Россия не может решать экологические проблемы на оккупированном полуострове, создавая там “экологическую катастрофу”.
– Путь Крыма под российской оккупацией – это путь постоянного упадка.
И мы это видим, поэтому Крым обязательно вернется в Украину, – добавил глава МИД.
К слову, МИД Украины имеет обоснованные подозрения, что в Крыму может быть ядерное оружие или инфраструктура для него.
Фото: Шмаков Валерий/УНИАН