Россия переселяет в оккупированный Крым десятки тысяч россиян, чтобы вытеснить проукраинское население полуострова.

Крым под российской оккупацией идет в никуда, заявил глава МИД Украины Павел Климкин на пресс-конференции с министром иностранных дел и европейских вопросов Словацкой Республики Мирославом Лайчаком, пишет УНИАН.

По его словам, сейчас на полуострове создана ситуация, когда любого могут арестовать днем ​​или ночью, а люди опасаются разговаривать друг с другом прямо на улицах.

– Россия начала массовое переселение из своих регионов в Крыму, чтобы вытеснить всех тех, кто мечтает об освобождении Крыма. Речь идет о переселении десятков тысяч людей, – подчеркнул Климкин.

Министр также добавил, что “экономика Крыма не имеет никаких шансов под сегодняшними санкциями”, а они будут сохранены, и последняя Крымская декларация со стороны США это четко показывает.

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Климкин также отметил, что Россия не может решать экологические проблемы на оккупированном полуострове, создавая там “экологическую катастрофу”.

– Путь Крыма под российской оккупацией – это путь постоянного упадка. И мы это видим, поэтому Крым обязательно вернется в Украину, – добавил глава МИД.

К слову, МИД Украины имеет обоснованные подозрения, что в Крыму может быть ядерное оружие или инфраструктура для него.

Фото: Шмаков Валерий/УНИАН