Повышение тарифа компании Укргидоэнерго на отпуск электроэнергии может фактически убить угольную отрасль.

Об этом сказал Руслан Богданов, советник Федерации работодателей топливо-энергетического комплекса Украины, комментируя общественные слушания в НКРЭКП о пересмотре тарифа и увеличении финансирования инвестиционной программы на текущий год для Укргидроэнерго.

– Внесение изменений в инвестиционную программу Укргидроэнерго на 2018 год без просмотра ОРЦ – это прямая угроза энергетической ситуации в нашей стране в период осенне-зимнего периода. Увеличение инвестиций для Укргидро – это уменьшение средств для тепловой генерации, для украинских шахтеров, – сказал Богданов.

По его словам, дефицит средств компаний тепловой генерации автоматически приводит к невозможности в полном объеме рассчитаться за угольную продукцию и потери украинской угледобывающей промышленности.

Также он сообщил, что общая потеря выручки ТЕС отразится и на сотрудничестве с государственными шахтами. Так, долги перед государственными шахтами составят 132 млн гривен шахты Львовско-Волынского бассейна – 30 млн, государственные шахты на Донбассе – 102 млн гривен.

– Вы забираете не просто у тепловой генерации, вы забираете у шахтеров. У людей, которые под землей в тяжелых условиях добывают черное золото. Это решение фактически может убить угольную отрасль. Сейчас, когда все говорят о необходимости снижения зависимости от импортного угля, вы своим решением наоборот делаете все возможное, чтобы не давать денег шахтам и увеличить зависимость. Не надо дестабилизировать энергетический и угольный рынки накануне зимнего периода, – заявил Богданов.

Как ранее сообщалось, сегодня состоялись общественные слушания в НКРЭКУ о пересмотре тарифа и увеличении финансирования инвестиционной программы на текущий год для Укргидроэнерго. По итогам слушаний Комиссия не поддержала инвестпрограмму и обратилась к руководству Укргидроэнерго с просьбой предоставить детальные документы по спорным статьям.

Отмечается, что проект решения НКРЭКУ относительно нового тарифа Укргидроэнерго и инвестиционной программы на 2018 год компании будет обнародован до 16 октября 2018 года.

Напомним, в СМИ отмечают, что Укргидроэнерго остается самым рентабельным видом генерации электроэнергии. В частности, тариф ГЭС обеспечивает рентабельность Укргидроэнерго на уровне до 50%. Зато фактические объемы инвестиций стабильно не дотягивают до плановых. В частности, в 2015 году компания профинансировала только 85% от запланированных вложений, в 2016-м – 78%, а в прошлом году – только 60%.