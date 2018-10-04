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Роль Кучмы в Минских переговорах и что будет дальше

Формат Минских переговоров по Донбассу сработал как фактор сдерживания, а переговорное искусство второго президента Леонида Кучмы в Трехсторонней контактной группе дало время Украине для наращивания мускулов.

Леонід Кучма

Об этом пишет в Деловой столице политический обозреватель Сергей Ильченко.

– Площадка в Минске успешно сработала как фактор сдерживания. Она дала Украине время реорганизовать армию, заручиться поддержкой в мире и навести хотя бы относительный – но, несомненно, гораздо лучший, по сравнению с 2014 годом, – порядок у себя в тылах, – отметил он.

По его мнению, “переговорное искусство Кучмы подарило нам несколько лет, необходимых для наращивания реальных мускулов” для борьбы с агрессией России.

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Напомним, 2 октября второй президент и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске Леонид Кучма поблагодарил коллег за совместную работу и подвел итоги своей деятельности.

 

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