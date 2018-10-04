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Россия больше ничего не получит в Украине – Волкер

Все попытки России продвинуться вперед будут слишком дорогими. Она больше ничего не получит в Украине.

Курт Волкер

Возможная попытка захватить новые территории в Украине обернется для России большими потерями, заявил в интервью УНИАН спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

– Я думаю, что очень важно четко дать понять, что Россия больше ничего не получит в Украине.

Мы надеемся сдержать новую агрессию, и продемонстрировать, что текущая агрессия только обернется затратами для России, – подчеркнул Волкер.

Он отметил, что благодаря собственным усилиям украинские военные сегодня “значительно лучше, чем они были в 2014 году”.

– И они уже будут создавать для России условия, когда придется платить дополнительную цену.

Россия не способна отрицать свою ответственность, если бы она начала новую агрессию в этот раз, – сказал Волкер.

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Он также напомнил о помощи западных союзников, которые поддерживают Украину в сфере безопасности и обороны.

– США и другие страны оказали поддержку Украине, в том числе, например, противотанковые ракетные комплексы и системы по борьбе со снайперским огнем, привлекли технических советников, организовали подготовку.

Таким образом, украинские военные лучше оснащены и лучше способны реагировать на российскую агрессию, и она также дорого обойдется России, – подчеркнул Волкер.

Он убежден, Украина может сдерживать агрессивные действия РФ, а потери, которые Россия понесет из-за возможного усиления агрессии, не стоят того, чтобы ее оказывать.

– Это не значит, что они собираются пойти (из Украины. – Ред.), и это не значит, что Украина способна вернуть территорию с военной точки зрения. Это не так.

Никто не собирается нанести поражение России. Но я думаю, что и для России будет слишком дорого попробовать продвинуться вперед, – подытожил Волкер.

К слову, Курт Волкер также рассказал, для чего России “народные республики” на Донбассе.

Фото: УНИАН

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