PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / В ноябре на службу призовут 1 тыс. офицеров запаса/

В ноябре на службу призовут 1 тыс. офицеров запаса

В ноябре на военную службу в небоевые воинские части планируется призвать 1000 офицеров запаса. 

Об этом сообщает юридическая служба Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

– 4 октября Министерством обороны Украины издан приказ № 495 О внесении изменений в приказ Министерства обороны Украины 22.05.2018 № 231 О призыве граждан Украины на военную службу по призыву лиц офицерского состава в 2018 году, – говорится в сообщении.

В Юридической службе ВСУ отметили, что издание этого приказа обусловлено необходимостью доукомплектования первичных офицерских должностей в небоевых воинских частях (арсеналы, базы, склады, учебные центры, полигоны) Вооруженных сил Украины специалистами дефицитных специальностей, в том числе специалистами механизированных, инженерных подразделений, связи и автоматизированных систем управления, морально-психологического и медицинского обеспечения, а также увольнения в декабре 2018 года офицеров запаса, призванных в июне 2017 года.

Также приказом предусмотрено увеличение количества офицеров запаса для призыва в 2018 году с 500 человек до 1000 человек.

Читайте: Слава Украине: Рада ввела новое приветствие в ВСУ и Нацполиции

Призыв указанных лиц планируется проводить в ноябре 2018 года.

Как пояснил начальник управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдан Сеник, речь идет о призыве выпускников военных кафедр вузов. Срок службы для них – 18 месяцев.

К слову, 1 октября в Украине стартовал осенний призыв, который продлится до конца декабря.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Слава Украине: Рада ввела новое приветствие в ВСУ и Нацполиции
танк
ВСУ передали более 20 танков и БТРов нового поколения
Что изменится с 1 октября 2018: призыв, зарплаты и подорожания
Повестка, отсрочка и уклонисты. Что нужно знать о призыве 2018
Бойцы ООС получили новый украинский БТР Буцефал
Срочников не посылают на Донбасс – Генштаб
Осенний призыв 2018: повестки получат почти 18 тыс. парней
Як ЗСУ відбивали можливу агресію РФ з Азовського моря
Как ВСУ отражали возможную агрессию РФ с Азовского моря
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка