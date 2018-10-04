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Украинцы стали меньше курить

Распространенность курения в Украине с 2010 года уменьшилась среди взрослых на 20%, среди подростков – почти на 40%.

курение в украине

Об этом заявила представитель Минздрава Екатерина Рымаренко на конференции сторон рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ) в Женеве, сообщает в четверг, 4 октября, пресс-служба Минздрава.

– В течение последних десяти лет Украина достигла значительного прогресса во внедрении РКБТ ВОЗ, что доказывают результаты последних исследований. С 2010 года распространенность курения среди взрослых уменьшилась на 20%, среди подростков – почти на 40%, – сказала Рымаренко.

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По ее словам, сейчас нужно сосредоточить внимание на проблемах по распространению инновационных табачных продуктов – электронных сигарет и табачных изделий для нагрева.

Ранее Факты ICTV собрали 10 причин бросить курить именно сегодня.

Фото: dreamstime.

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