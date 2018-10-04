Юлию Прасолову приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша в Мариуполе в 2017 году.

Ильичевский райсуд Мариуполя приговорил к 12 годам лишения свободы жительницу Донецка Юлию Прасолову за убийство полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша, сообщает пресс-центр ведомства.

Хараберюша взорвали в авто в марте 2017 года по заказу террористов “ДНР”, которые действовали под кураторством российских спецслужб.

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Приговор получила непосредственная исполнительница преступления, на очереди – заказчики и кураторы организации убийства.

Напомним, Юлию Прасолову задержали в Одессе в октябре 2017 года. По информации, за убийство Хараберюша женщина получила $15 тыс.

Фото: Нацполиция