PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Убийство полковника СБУ Хараберюша: Прасоловой дали 12 лет тюрьмы/

Убийство полковника СБУ Хараберюша: Прасоловой дали 12 лет тюрьмы

Юлию Прасолову приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша в Мариуполе в 2017 году.

Вбивство полковника СБУ Хараберюша

Ильичевский райсуд Мариуполя приговорил к 12 годам лишения свободы жительницу Донецка Юлию Прасолову за убийство полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша, сообщает пресс-центр ведомства.

Хараберюша взорвали в авто в марте 2017 года по заказу террористов “ДНР”, которые действовали под кураторством российских спецслужб.

Читайте: В Киеве задержали авто с номерами “ДНР” – СБУ

Приговор получила непосредственная исполнительница преступления, на очереди – заказчики и кураторы организации убийства.

Напомним, Юлию Прасолову задержали в Одессе в октябре 2017 года. По информации, за убийство Хараберюша женщина получила $15 тыс.

Фото: Нацполиция

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка