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Война на Донбассе: боевики обстреляли Крымское из минометов и БМП

Боевики 21 раз открывали огонь по позициям войск ВСУ, в том числе – 5 раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

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Об этом сообщает пресс-центр ООС.

– В течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Новолуганское, Пески, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское, – отмечается в сообщении.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское противник обстрелял из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам возле Луганского, Новолуганского, Гнутово и Лебединского вел огонь из минометов калибра 82 мм. По защитникам Крымского оккупанты применяли вооружение боевых машин пехоты.

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Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, двое боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожены и двое ранены.

От начала текущих суток противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении. Тяжелое вооружение не применялось.

К слову, 2 октября в результате атаки боевиков лазерным оружием украинский пограничник получил ожог сетчатки глаза.

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