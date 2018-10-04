Уже с 8 октября Кабмин в рамках политики безопасности дорожного движения восстанавливает масштабный контроль скорости специальными средствами и силами Национальной полиции.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Правительственный портал.

Он пояснил, что в течение следующей недели режим контроля движения будет иметь определенным образом просветительский характер – водителей устно предупредят о превышении. Но потом нарушителей начнут штрафовать в соответствии с законодательством.

– И тут я должен сказать: мне не надо ни штрафы, ни наказания. Нужно, чтобы и водители были здоровы, и пешеходы. Первую неделю Нацполиция будет предупреждать. Дальше – задействуем все механизмы, – сказал глава правительства.

Он также обратил внимание, что проверке подлежит и соблюдение технических норм вывода транспорта в рейс.

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Напомним, что ранее в пресс-службе МВД сообщили, что на аварийно-опасных участках автодорог государственного значения и в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий сотрудники патрульной полиции начнут использовать портативные устройства измерения скорости TruCam для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов.

Кроме того, в местах фиксации нарушений скоростного режима также будут служебные транспортные средства с включенными маячками синего цвета.