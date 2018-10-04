Сегодня Верховная Рада Украины приняла президентский законопроект о внесении изменений в ст.1 закона Украины Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
Как все начиналось
Закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО впервые приняли в 2014 году, пишет Утро в Большом городе.
В нем закреплялась часть обязательств, взятых на себя Украиной в рамках Минских соглашений.
Согласно закону, органы местной власти в отдельных районах Донбасса смогут образовывать подконтрольные им формирования “народной полиции” и влиять на формирование органов и судей, а украинское правительство обязуется финансировать эти территории.
Работал ли закон
Закон с такими нормами не работал ни одного дня. Условием его использования является освобождение оккупированных территорий от боевиков и проведение на них выборов по украинскому законодательству.
В 2014 году его принимали в закрытом режиме и выключили табло Рады во время голосования, чтобы картинка с тем, кто поддержал такие нормы, не облетела все телеканалы.
В 2017 году при голосовании за продление действия закона в дело пошли и дымовые шашки.
Что говорит политолог
– Конфликтное отношение к этому закону является отражением конфликтного отношения к Минским соглашениям.
Есть политические силы, которые себя позиционируют как воинственные патриоты, которые против любых договоренностей.
Они считают, что любые компромиссы – неприемлемы. Но надо понимать – если не идти на компромиссы, то будет продолжаться война, причем война может приобрести большие масштабы, превратиться в большую войну, – объясняет политолог Владимир Фесенко.Читайте: Стреляют в ногу и устраивают "сафари" – как воюют боевики ОРДЛО Война на Донбассе: боевики обстреляли Крымское из минометов и БМП Миротворцы на Донбассе. Британия присоединится к резолюции ООН
Антироссийские санкции
Продление действия закона свидетельствует о том, что Украина готова выполнять свою часть Минских договоренностей.
А значит, лежит в основе всей системы санкций против России и обеспечивает поддержку Украины на международной арене.
– Это закон санкций! Который нужен для того, чтобы не дать возможности Кремлю вместе со своими лоббистами в ЕС развалить санкции, переложить с больной головы на здоровую, как будто Украина не выполняет политического блока Минских соглашений, – говорит первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
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На Западе
Поддерживают такую точку зрения и западные партнеры Украины.
В частности, в США напоминают, что ключевые санкции в отношении России привязаны к выполнению Минских договоренностей, в которых среди прочего речь идет и о необходимости сохранения особого порядка самоуправления ныне неподконтрольной Украине части Донбасса.
Другая точка зрения
Противники продления действия закона отмечают, что Минские соглашения не действуют. Поэтому и закон, составленный на их основе, стране не нужен.
Напомним, вчера Петр Порошенко внес в Раду законопроект о продлении особого порядка в ОРДЛО.