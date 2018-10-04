Авария крупнейших провайдеров сети вызвала временные перебои в работе онлайн-сервисов Приватбанка.

Обновлено в 21.10. ПриватБанк возобновил работу сайта и веб-сервисов после аварии сети передачи данных крупнейших провайдеров связи. Об этом сообщили в банке.

Ранее появилось сообщение банка о возможных сбоях в работе.

Перебои в работе сетей глобальной передачи данных крупнейших украинских провайдеров интернета компаний Укртелеком и DataGroup могут привести к временным перебоям в работе онлайн-сервисов и веб-сайта ПриватБанка с 17.15 4 октября.

Авария линий связи случилась в Германии, это подтвердили операторы передачи данных.

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По данным ИТ-департамента ПриватБанка, провайдеры связи планируют устранить последствия аварии каналов в течение ближайшего часа. Специалисты банка ведут в экстренном режиме работу по подключению резервных каналов передачи данных.

Напомним, ПриватБанк предупреждал клиентов о попытках мошенничества с помощью СМС-сообщений.