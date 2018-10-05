Главе Государственного агентства резерва Вадиму Мосийчуку избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

Голосеевский райуд избрал меру пресечения председателю Госагентства резерва Вадиму Мосийчуку в виде личного обязательства, передает УНН.

Суд отклонил ходатайство прокуратуры применить к главе Госрезерва меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.

– Следственный судья постановил: ходатайство удовлетворить частично. Применить к подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства, – объявила судья Хоменко.

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Мосийчука обязали прибывать к следователю по требованию, сообщать об изменении места проживания, сдать документы, дающие разрешение на выезд из страны, а также избегать контакта со свидетелями по этому делу.

Срок пресечения всплывает 3 декабря 2018 года.