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Главе Госрезерва Мосийчуку избрали меру пресечения

Главе Государственного агентства резерва Вадиму Мосийчуку избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

Голосеевский райуд избрал меру пресечения председателю Госагентства резерва Вадиму Мосийчуку в виде личного обязательства, передает УНН.

Суд отклонил ходатайство прокуратуры применить к главе Госрезерва меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.

– Следственный судья постановил: ходатайство удовлетворить частично.

Применить к подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства, – объявила судья Хоменко.

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Мосийчука обязали прибывать к следователю по требованию, сообщать об изменении места проживания, сдать документы, дающие разрешение на выезд из страны, а также избегать контакта со свидетелями по этому делу.

Срок пресечения всплывает 3 декабря 2018 года.

Напомним, 4 октября в доме главы Госрезерва провели обыски.

Вадиму Мосийчуку вручили подозрение по статье Служебная халатность.

Фото: Вячеслав Ратинский/УНИАН

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