Главе Государственного агентства резерва Вадиму Мосийчуку избрали меру пресечения в виде личного обязательства.
Голосеевский райуд избрал меру пресечения председателю Госагентства резерва Вадиму Мосийчуку в виде личного обязательства, передает УНН.
Суд отклонил ходатайство прокуратуры применить к главе Госрезерва меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.
– Следственный судья постановил: ходатайство удовлетворить частично.
Применить к подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства, – объявила судья Хоменко.
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Мосийчука обязали прибывать к следователю по требованию, сообщать об изменении места проживания, сдать документы, дающие разрешение на выезд из страны, а также избегать контакта со свидетелями по этому делу.
Срок пресечения всплывает 3 декабря 2018 года.
Напомним, 4 октября в доме главы Госрезерва провели обыски.
Вадиму Мосийчуку вручили подозрение по статье Служебная халатность.
Фото: Вячеслав Ратинский/УНИАН