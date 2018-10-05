В Чернобыльской зоне ввели в эксплуатацию первую солнечную электростанцию Solar Chernobyl, расположенную напротив накрытого реактора.

5 октября на промышленной площадке Чернобыльской АЭС состоялась официальная церемония открытия солнечной электростанции Solar Chernobyl, сообщает ГСП ЧАЭС.

– Чернобыльскую АЭС неоднократно называли первой. Первая АЭС Украины, первая атомная станция, начавшая процесс снятия с эксплуатации, первая АЭС, где реализуются масштабные международные проекты… Сегодня мы – первая АЭС, на площадке которой генерируется альтернативная энергия, – отметил и.о. гендиректора ГСП ЧАЭС Валерий Сейда.

Солнечная электростанция в Чернобыльской зоне расположена в 100 метрах от ядерного реактора, взорвавшегося в 1986 году, пишет Reuters.

Комплекс из 3800 панелей построен на территории, которая остается непригодной для проживания, и где посетителей сопровождают гиды с измерителями излучения.

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К слову, на этой территории электроэнергия будет производиться впервые с 2000 года, когда окончательно была остановлена ​​ЧАЭС.

Недавно популярная британская группа сняла клип в Припяти в зоне отчуждения.

Фото: ГСП ЧАЭС