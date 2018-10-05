В Чернобыльской зоне ввели в эксплуатацию первую солнечную электростанцию Solar Chernobyl, расположенную напротив накрытого реактора.
5 октября на промышленной площадке Чернобыльской АЭС состоялась официальная церемония открытия солнечной электростанции Solar Chernobyl, сообщает ГСП ЧАЭС.
– Чернобыльскую АЭС неоднократно называли первой. Первая АЭС Украины, первая атомная станция, начавшая процесс снятия с эксплуатации, первая АЭС, где реализуются масштабные международные проекты…
Сегодня мы – первая АЭС, на площадке которой генерируется альтернативная энергия, – отметил и.о. гендиректора ГСП ЧАЭС Валерий Сейда.
Солнечная электростанция в Чернобыльской зоне расположена в 100 метрах от ядерного реактора, взорвавшегося в 1986 году, пишет Reuters.
Комплекс из 3800 панелей построен на территории, которая остается непригодной для проживания, и где посетителей сопровождают гиды с измерителями излучения.
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К слову, на этой территории электроэнергия будет производиться впервые с 2000 года, когда окончательно была остановлена ЧАЭС.
Недавно популярная британская группа сняла клип в Припяти в зоне отчуждения.
Фото: ГСП ЧАЭС