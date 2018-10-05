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На Донбассе зафиксировано 180 танков боевиков

На Донбассе зафиксировано большое скопление военной техники боевиков, размещенной с нарушением линий отвода.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК со ссылкой на данные миссии.

4 октября текущего года в Свободном зафиксировано три танка; в Бугаевке – 44 танка, а также гаубицы, пушки, артиллерию; в Шимшиновке – 11 танков; в Круглике – 61 танк; в Мирном – 18 танков и артиллерию; в Мануйловке – 43 танка.

– Таким образом, сообразительные “шахтеры” выкопали из своих чудо-шахт не менее 180 единиц одних только танков. А чтобы обеспечить их горючим, видимо, открыли и собственные нефтяные месторождения, – говорится в сообщении.

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Сепаратисты продолжают систематически препятствовать деятельности международных наблюдателей. Согласно отчету СММ ОБСЕ от 4 октября, наблюдатели не смогли попасть для проведения мониторинга в поселок Южная Ломоватка в Луганской области.

Напомним, 4 октября Верховная Рада продлила действие особого порядка местного самоуправления на оккупированных территориях Донбасса до конца 2019 года.

Фото: zavtra.

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