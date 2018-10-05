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Погода в Украине на сегодня, 5 октября (КАРТА)

5 октября на всей территории Украины ожидается сухая и солнечная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Теплее всего сегодня будет на западе и в южных областях – до +17.

Однако на Закарпатье ночью небольшие заморозки.

На остальной территории страны днем ожидается от +14 до +16 градусов, а ночью и утром прохладно – в пределах 3-5 выше нуля.

В Киеве сегодня сухо, в течение дня 14-16 градусов тепла.

Читайте: -20 на Новый год 2019: прогноз погоды до конца осени и на зиму

Кстати, в выходные в Украину придет настоящее бабье лето.

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