Верховная Рада поддержала направление в СНБО постановления с предложением ввести санкции против телеканалов 112 Украина и NewsOne. Факты ICTV разобрались, чем это грозит каналам, и какие запреты в медиа были до этого.

История каналов и владельцы

В 2011 году между региональными телекомпаниями провели цифровой конкурс, на котором победили Новый формат ТВ, Партнер ТВ, Ариадна ТВ, ТВ Выбор, Лидер ТВ. Вскоре их выкупил бизнесмен Андрей Подщипков.

Через 2 года, 26 ноября, состоялась презентация телеканала 112 Украина, а уже 28 ноября он вышел в эфир. Канал стал довольно успешным и в августе 2014 открыл корпункт в Европе и организовал ряд телемостов за время своего существования.

В 2015 году 112 Украина занял одну из ведущих позиций среди информационных каналов. Он также входит в десятку общенациональных каналов.

Телеканал NewsOne был основан бизнесменом и народным депутатом Вадимом Рабиновичем и начал свое вещание 27 июня 2010 года. Он также является достаточно популярным в Украине, а в конце 2015 году занял третье место по популярности (рейтинги).

Объединяет же эти каналы то, что они не раз становилась местом пророссийской пропаганды и не раз попадали в неприятные ситуации.

Громкие скандалы

Почти в течение всего времени вещания канал 112 Украина подвергался критике со стороны Национального совета по телевидению и радиовещанию.

В 2014 году Национальный Совет вынес 6 предупреждений телеканалу за несоответствие программной концепции. Также к 112 Украина были претензии касательно логотипа. По словам экспертов, у него была цветовая гамма российского флага.

В 2015 году канал получил предупреждение за трансляцию ток-шоу Шустер LIVE, на которое пригласили российского журналиста Максима Шевченко, который делал пророссийские заявления.

Интересная и ситуация с владельцем 112 Украина Андреем Подщипковым. Достаточно долго Совет по телевидению и радиовещанию требовал назвать настоящих владельцев телеканала, однако Подщипков неоднократно заявлял, что каналом владеет только он.

Однако уже 27 сентября 2016 он оформлял политическое убежище в Бельгии из-за “политического давления в Украине”.

Весной 2018 распространили информацию, что бенефициарным владельцем 112 Украина стал немец Эдуард Катц. Через несколько месяцев на сайте Радио Свобода появилось журналистское расследование, которое пыталось доказать, что Эдуард Катц не имеет почти никакого отношения к телеканалу, а руководит им кто-то другой. Тогда журналисты узнали, что Катц продает б/у автомобили и вряд ли смог бы купить целый телеканал.

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По информации журналистов, в 2018 году произошли изменения в структуре собственности телеканала и там появились люди, которые связаны с Виктором Медведчуком. Также, после того, как он присоединился к партии За жизнь народного депутата Вадима Рабиновича, в эфире 112 Украина значительно возросло присутствие последнего.

Кроме Рабиновича наблюдается и постоянная “ротация” одних и тех же лиц на канале. Конечно, в студии 112 Украина за год успевают дать комментарии тысячи экспертов и одинаковое время всем невозможно. Но когда каждый день, или через день, мелькают лица одних и тех же политических деятелей, экспертов, возникают определенные подозрения.



Кроме того, на канале работает ведущий, который ранее давал интервью сепаратистскому каналу News Front.



С NewsOne ситуация также довольно интересна. Сейчас владельцем канала является Евгений Мураев (который также входит в политическую партию За жизнь). И NewsOne пропагандирует близкие к владельцу политические силы, а также их позицию, за что канал и получил предупреждение о нарушении законов Украины (проведение политической агитации в период между выборами).

Кроме того, владелец канала неоднократно участвовал в эфирах программ, что в ноябре 2017 привело к скандалу, когда Мураев назвал революцию достоинства “государственным переворотом”. Многие из критиков обвинил владельца канала в государственной измене.

Сегодня появилось сообщение о том, что владельцем NewsOne вместо Мураева стал народный депутат от фракции Оппозиционный блок Тарас Козак. Он также является заместителем главы Общественной Организации Центр Правового Государства, которой руководит Виктор Медведчук.

Санкции и возможность закрытия

Народные депутаты поддержали постановление №9157, которое вносит на рассмотрение СНБО предложение о введении санкций против компаний, которые являются частью собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, основанием для введения санкций являются действия, приводящие к потенциальным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, способствуют террористической деятельности и/или нарушают права и свободы человека и гражданина.

Постановлением Верховная Рада предложила ввести против 112 Украина и News One ряд ограничительных мер, среди которых блокировка активов, предотвращение вывода капиталов, запрет пользоваться радиочастотным ресурсом страны, ограничения или прекращения предоставления телекоммуникационных услуг и тому подобное.

То есть, помимо экономических санкций, каналы могут попытаться закрыть опосредованно. Конечно, если им откажут в возможности транслировать эфир, каналы смогут продолжить трансляцию в интернете. Однако такой шаг сильно ударит по охвату аудитории, что в дальнейшем может привести к их закрытию.

Если СНБО поддержит постановление, то для ввода его в действие останется только решение президента. Однако не факт, что решение не затянут до периода проведения выборов. Ведь такой шаг может сильно повлиять на рейтинги партий и народных депутатов, которые имеют отношение к этим телеканалам.

Также сверкает и в этом постановлении пиар некоторых политиков, вроде Мустафы Найема, который был одним из инициаторов законопроекта, но решил резко изменить свое мнение в день голосования.

– Настоящая цель демаршей, бойкотов и криков об антигосударственной деятельности – контроль над медийным пространством перед выборами или создание более благоприятных обстоятельств для переговоров с собственниками и менеджерами этих телеканалов, – написал Найем в Facebook.

Интересный ход – власть покритиковать, воздержаться от голосования, а из партии Блок Петра Порошенко не выйти.





Санкции против 112 Украина и NewsOne: причины и кому это выгодно / 2 фотографии

Однако не все выступают за закрытие каналов, поскольку считают подобное постановление угрозой свободе слова и “подавлением оппозиции”. Хотя здесь достаточно сложно оправдывать канал, владелец которого называет революцию достоинства “государственным переворотом”.

К слову, концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) отключил вещание телеканала UA:Первый за долги.