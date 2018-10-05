За сутки оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям ВСУ в зоне проведения операции Объединенных сил, 5 из них – из тяжелого вооружения. Ранены четверо украинских военных.

В частности, боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

– Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Орехово, Луганское, Майское, Шумы, Южное, Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино, – говорится в сообщении.

При этом оккупанты дважды обстреляли Луганское из минометов калибра 120 мм, а Крымское, Орехово и Майское – из минометов 82-го калибра.

По данным разведки, уничтожили трех оккупантов и троих ранили.

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– С начала суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Крымское, Орехово, Вольный, Водяное и Гнутово, – сообщает штаб ООС.

К слову, 2 октября в результате атаки боевиков лазерным оружием украинский пограничник получил ожог сетчатки глаза.

Фото: Міноборони