Как вывести из тени рынок такси и улучшить сервис перевозок, а главное – нужно ли использовать в Украине опыт Европы, узнали Факты ICTV.

Грязный салон, неопрятный водитель, громкая музыка с неприличными текстами и бесконечные разговоры водителя по телефону с друзьями.

Вершиной впечатлений стало желание водителя посмотреть видео. И все бы ничего, но он делал это прямо во время движения: одной рукой держал руль, другой – переключал на Youtube нужную запись.

20-минутная поездка, казалось, тянулась вечность. Но, к счастью, завершилась без каких-либо эксцессов.

Однако вопрос о том, почему некоторые таксисты так пренебрежительно относятся к своей работе, а главное – к чужим жизням, остался открытым.

По данным Госслужбы по безопасности на транспорте, сегодня нелегальные перевозки на рынке такси в Украине составляют около 95%.

Несмотря на это, контролировать работу диспетчерских центров практически невозможно.

Они носят больше информационный характер – просто передают заказ. Из общей базы заказ забирает любой таксист.

ДТП с участием такси в Украине – достаточно распространенная практика. Однако из-за нелегальных перевозок, привлечь к ответственности “серых” водителей сложнее.

Только в первом полугодии 2018 года по вине водителей такси произошло 36 ДТП, в которых ни один человек не погиб и девять были травмированы.

К примеру, за тот же период 2017 зафиксировано 43 аварии – с тремя погибшими и 25-ю травмированными.

Украинский опыт

Чтобы стать таксистом в Украине, необходимо оформить лицензию.

Разрешение пригодится при любом раскладе: если вы хотите перевозить пассажиров “от руки”, стать партнером Uber и Uklon, выполнять заказы диспетчерской службы или просто обслуживать транспортом фирмы, корпоративы и свадьбы.

В Украине лицензию на такси выдают компаниям, в которых водители уже достигли 21-летнего возраста.

Кроме того, у него должны быть права категории В, а также стаж вождения не менее 3-х лет.

Также законодательством Украины предусмотрен специальный статус самозанятого перевозчика.

То есть, человек использует свое авто, не пользуясь трудом наемных работников. Такое лицо должно быть зарегистрировано как физическое лицо – предприниматель.

Органом лицензирования такси является Госслужба по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность).

Обычно оформление документа занимает от 2 до 10 дней. Он не имеет срока действия и распространяется на всю территорию страны.

Кстати, международное разрешение на перевозку можно оформить только при наличии 3-летнего стажа работы с лицензией на внутригосударственные перевозки.

Официальный государственный платеж за выдачу лицензии такси в 2018 году – 1762 грн. Решение принимают от 2 до 10 рабочих дней.

Если вы получаете лицензию на такси через юристов, то дополнительно нужно оплатить их услуги и нотариальное оформление доверенности.

Сумма действительно небольшая. Особенно если сравнить ее со штрафом.

Сегодня за перевозку пассажиров без лицензии наказывают на сумму от 17 тыс. грн. до 34 тыс. грн.

Кроме того, правонарушение предусматривает также конфискацию средства производства, в нашем случае – автомобиль.

Мировая практика

В мире отношение к таксистам и работе в этой области немного другое.

К примеру, в США работа в такси одна из самых опасных. Здесь таксистов убивают вдвое чаще, чем полицейских – 8 убийств на 100 тысяч таксистов.

Чтобы работать в такси, нужно получить лицензию, которая постоянно дорожает. Вместе с документом водителю выдают медальон, который устанавливается на машину.

Желтые такси с медальоном имеют эксклюзивное право подбирать пассажиров прямо на улице. Другие водители делают это нелегально.

Сам медальон можно продать, сдать в аренду или оставить кому-то по наследству. На некоторых торгах его удавалось продать за $1 млн.

Лицензию на вождение такси в Нью-Йорке дают на пробный период – в год. Затем ее можно продолжать еще на 2 года.

Чтобы подать заявление на лицензию, нужно иметь водительские права и быть старше 19 лет.

Кроме того, на счету потенциального таксиста должно быть не более 7 штрафных очков за 18 месяцев оформления лицензии.

А вот в Греции работа в такси до сих пор относится к так называемым закрытым профессиям, где все решают крепкие кровные связи.

Лицензия на перевозку стоит от €70 до 90 тыс., и передается практически из поколения в поколение. Просто взять и начать таксовать здесь невозможно.

Почти 40 лет назад Греция продала ограниченное количество лицензий на такси на основе политической привязанности.

По всей стране их 25 тысяч, при этом 17 тысяч – в Афинах. До сих пор лицензии на вождение имеют те же люди или семьи.

С годами ситуация не изменилась. Поэтому современным интернет-сервисам для вызова такси приходится противостоять мощному профсоюзу старожил.

Греческие таксисты уверены, что новейшие технологии дурят, а потому о рейтингах уровня сервиса здесь слышать вообще не хотят.

Кстати, Uber такой войны не выдержал и ушел с рынка из-за чрезмерного давления профсоюза.

По словам греческих водителей, гораздо удобнее быть наемными работниками, чем иметь такси как бизнес – покупка лицензии влечет за собой кучу обязательств и ограничений.

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Как вывести из тени

Чтобы вывести такси в Украине из тени, нужно уменьшить обязательные требования и налоги до уровня, когда большинство водителей будут готовы их выполнять, убежден спикер Ассоциации ответственных перевозчиков Александр Дьяченко.

Правительство и законодатели должны пойти на уступки и разработать отдельный закон для водителей по вызову, которые работают через онлайн-сервисы такси, это сегодня 90% рынка. Такой закон предусматривает свободную регистрацию водителем, без дополнительных требований, а также 1 фиксированный налог на уровне минимальной заработной платы в год. При таких условиях можно ожидать, что большинство водителей пойдут на регистрацию вместо постоянного страха проверки.

Например подобный способ регулирования такси выбрала Грузия, у них новое законодательство заработает с октября этого года. Стоимость лицензии составит около $ 40 в год.

Как государству улучшить сервис

Уровень сервиса в такси – это тот максимум услуг, который бизнес способен предложить за деньги, которые способен платить пассажир.

Поэтому если законодательно установить высокие стандарты для перевозчиков, часть пассажиров потеряет возможность пользоваться услугами такси, ведь они станут дороже, а часть водителей потеряет работу.

– При невмешательстве государства, пассажир может выбирать. На рынке Украины одновременно действуют, как дорогие (более качественные) службы такси, так и бюджетные. Поэтому государству не следует вмешиваться в регулирование уровня сервиса, его сформирует спрос пассажиров. Мы можем наблюдать постепенный рост уровня сервиса в основных игроков рынка. Например, недавно Uber предложил пассажирам заказ по телефону, Uklon начал страховать пассажиров и водителей на случай ДТП, – рассказывает Дяченко.

О чем государство действительно должно позаботиться, так это о выполнении обязательных требований по безопасности, в частности, предусмотренных евроинтеграционными обязательствами Украины.

Среди них – технический осмотр автомобилей, осуществляющих перевозки раз в два года, соответствующий законопроект пока зарегистрирован в ВРУ.

Опыт мира в Украине

По словам эксперта, сейчас в Украине активно внедряются инновационные решения в области перевозок.

Подтверждением этого является присутствие на рынке известных международных сервисов и отечественных служб.

Отдельные решения и сервисы в Украине они предлагают впервые, одна из причин этого – невмешательство государства.

Свободный рынок такси в Украине имеет важные плюсы. В частности предоставляет работу или подработку почти 200 тыс. водителям.

По данным Ассоциации ответственных перевозчиков, около 100 тыс. водителей имеют основное место работы, кроме такси.

Также стоимость такси в Украине одна из самых низких в Европе, при этом на рынке есть как дорогие, так и дешевые службы.

По мнению Александар Дьяченко, Украине нецелесообразно копировать способы регулирования отдельных государств Западной Европы.

Действия различных правительств направлены на решение специфических местных проблем, преимущественно на адаптацию исторически сложившегося рынка такси к новым условиям, связанным с появлением онлайн-сервисов.

– В Украине проблема другая, а именно нелегальный статус 95% водителей, работающих по вызову через онлайн-сервисы.

Соответственно следует решать именно ее и предложить 200 тыс. водителям простую и дешевую возможность начать работать легально. Все остальное рынок сделает сам, – добавил эксперт.

Фото: Juliengrondin/Dreamstime

Марина Корзун