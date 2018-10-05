Кремлевский куратор оккупированных территорий Донбасса Владислав Сурков разработал и предложил президенту РФ Владимиру Путину новый план дестабилизации ситуации в Украине.

Такое мнение высказал в комментарии Апострофу военный обозреватель Юрий Карин.

– В частности, Сурков и военная разведка пытаются вытеснить с украинского направления конкурентов из ФСБ и СВР, называя их действия бессистемными и неэффективными, – объяснил Карин.

По его словам, среди пунктов нового плана: так называемая “религиозная война” (силовое противостояние с использованием человеческих ресурсов УПЦ МП), протестные выступления под социальными лозунгами, организация и проведение диверсий на критических объектах инфраструктуры.

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– Российские военные предлагают начать гибридные сценарии в юго-восточных областях Украины в период до промежуточных выборов в Конгресс США. Также, примерно в это время состоятся и так называемые выборы в ОРДЛО, проведение которых прямо противоречит Минским соглашениям и осуждается цивилизованным миром. Но время работает против агрессора. Он вынужден идти ва-банк, иначе Украина для РФ будет навсегда потеряна, – отметил Карин.

Напомним, 4 октября Верховная Рада продлила действие особого порядка местного самоуправления на оккупированных территориях Донбасса до конца 2019 года.

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