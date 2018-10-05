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Украина не относится к РПЦ – документ

Москва, оказывая “жесткое давление”, де-факто захватила Киевскую митрополию под свой контроль в 1686 году.

Об этом говорится в тексте исследования Вселенский престол и украинская церковь, где обосновывается принадлежность Украины к Вселенскому, а не Московскому патриархату. Документ опубликован на сайте Киевской православной богословской академии.

В основу исследования легли архивные документы, в которых речь идет о том, что Вселенский патриархат официально никогда не передавал Киевскую митрополию Москве.

По данным исследователей, в 1589 году Русскую церковь повысили до патриархата, и после этого ее “границы” не менялись никакими решениями Константинополя. Как отметили в КПБА, Киевская митрополия не входила в состав Русской церкви, а ее митрополиты получали благословение Вселенского патриарха до XVII века.

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Однако в 1686 году Вселенский патриарх Дионисий IV “под жестким давлением разрешил Московскому патриарху рукополагать митрополита Киевского” – это началось с Гедеона.

Разрешение это дано Грамотой о передаче. КПБА подчеркивает: по терминологии того времени слово “передача” подразумевает “разрешение” только на хиротонию, но не дает право на включение канонической территории в другую автокефальную церковь.

Как говорится в архивных документах, такая грамота была выдана “из соображений практичности”, потому как между Киевом и Константинополем было большое расстояние, и была война между царствами.

К слову, патриарх Филарет уже назвал сроки создания единой церкви в Украине.

Фото: Ecumenical Patriarchate.

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