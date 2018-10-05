Спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактные группе Мартин Сайдик приветствовал продолжение парламентом действия закона об особом статусе ОРЛДО до конца 2019 года.

Об этом говорится в его заявлении на сайте ОБСЕ.

– Это четкое подтверждение приверженности Украины Минским соглашениям, позитивный шаг в поддержку мирного урегулирования конфликта на востоке страны. Я благодарен членам парламента за такое своевременное и важное решение, – говорится в сообщении.

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Напомним, 4 октября Верховная Рада продлила действие особого порядка местного самоуправления на оккупированных территориях Донбасса до конца 2019 года.