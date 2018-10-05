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В Украине повысят стипендии – на сколько и кому

В Украине увеличат размер именных стипендий Верховной Рады для студентов до 2130-2750 грн.

Такое решение единогласно поддержал Комитет по вопросам науки и образования.

Для студентов техникумов, колледжей, училищ (ВУЗов I-II уровня аккредитации), обучающихся по образовательной степени (образовательно-квалификационному уровню) младший специалист или бакалавр увеличен размер именных стипендий Верховной Рады Украины до 2130 гривен в месяц.

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Для студентов университетов, академий, институтов, консерваторий (высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации), научных учреждений, обучающихся по образовательным степеням бакалавр, специалист или магистр –  до 2 720 гривен в месяц.

Напомним, с 1 ноября 2017 года стипендии украинским студентам повысили на 18%.

Ранее сообщалось, что к 2018 году в Украине сократится количество студентов, получающих стипендии, до 25%, а к 2020 году – до 15%.

Фото: dreamstime.

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