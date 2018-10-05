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Как оформить субсидию в Украине и нужны ли данные о зарплате и пенсии

В декларации для получения субсидии не нужно указывать свой доход в цифрах.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

– Ни заработную плату, ни пенсию, ни социальные выплаты отражать не нужно, поскольку эта информация управления социальной защиты населения верифицирует самостоятельно, – отметил чиновник.

По словам Ревы, в разделе 3 Декларации о доходах в октябре 2018 года указываются только данные о видах и суммах доходов, информация о которых отсутствует в госреестрах.

Он уточнил, что это может быть доход от сдачи молока, квартиры в аренду, доходы от фриланса или заработки за рубежом.

Читайте: Монетизация субсидий с 2019 года утверждена: даты

Ранее сообщалось, какие документы нужны для получение субсидии.

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