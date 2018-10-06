PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бюджет на 2019 год и снятие неприкосновенности: ключевые вопросы парламента на неделю/

Бюджет на 2019 год и снятие неприкосновенности: ключевые вопросы парламента на неделю

Ключевыми вопросами для Верховной Рады на следующей пленарной неделе будет утверждение в первом чтении проекта государственного бюджета Украины на 2019 год и лишении неприкосновенности народных депутатов.

Верховна Рада

Об этом сегодня заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий в ходе рабочего визита в Грузию, сообщает пресс-служба ВР.

– Вопросом номер один на следующей неделе будет бюджет. Согласно регламенту, мы должны принять в первом чтении бюджет на 2019 год до 20 октября, – отметил он.

При этом Парубий добавил, что Верховная Рада также должна рассмотреть представление генерального прокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности двух народных депутатов. Однако о ком именно идет речь, не уточнил.

Читайте: Закон о языке или очередная спекуляция перед выборами?

Напомним, что на этой неделе депутаты рассмотрели ряд законопроектов, которые имеют социальный характер, но также был рассмотрен законопроект о реформировании государственных и коммунальных средств массовой информации.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Студія
Санкции против 112 Украина и NewsOne: причины и кому это выгодно
Верховна Рада
Новый состав ЦИК принял присягу (СПИСОК)
Верховна Рада
Закон о языке или очередная спекуляция перед выборами?
Закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО: все, что нужно знать
Рада инициирует санкции против учредителей 112 Украина и NewsOne
Украина продолжила особый порядок самоуправления в ОРДЛО
Слава Украине: Рада ввела новое приветствие в ВСУ и Нацполиции
Сергій Дунаєв
Снятие неприкосновенности с нардепа Дунаева – остался один шаг
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка