Ключевыми вопросами для Верховной Рады на следующей пленарной неделе будет утверждение в первом чтении проекта государственного бюджета Украины на 2019 год и лишении неприкосновенности народных депутатов.

Об этом сегодня заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий в ходе рабочего визита в Грузию, сообщает пресс-служба ВР.

– Вопросом номер один на следующей неделе будет бюджет. Согласно регламенту, мы должны принять в первом чтении бюджет на 2019 год до 20 октября, – отметил он.

При этом Парубий добавил, что Верховная Рада также должна рассмотреть представление генерального прокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности двух народных депутатов. Однако о ком именно идет речь, не уточнил.

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Напомним, что на этой неделе депутаты рассмотрели ряд законопроектов, которые имеют социальный характер, но также был рассмотрен законопроект о реформировании государственных и коммунальных средств массовой информации.