За минувшие сутки боевики 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое военных ранены.

– Российские оккупанты 19 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе – 7 раз с применением вооружения, запрещенное минскими договоренностями. В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, – говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Facebook в субботу утром.

За прошедшие сутки боевики обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Свободный, Камышеваха, Троицкое, Луганское, Шумы, Марьинка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.

По данным украинской разведки, за прошедшие сутки два боевика уничтожены и 7 ранены.

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С начала суток боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли позиции ООС вблизи населенных пунктов Широкино и Водяное на Мариупольском направлении. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, на Донбассе зафиксировано большое скопление военной техники боевиков, размещенной с нарушением линий отвода.