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В Украину прибыли истребители и самолет из США

В Украину для участия в международных военных учениях Clear Sky 2018 прибыли американские истребитель F-15C и военно-транспортный самолет C-130J.

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба посольства США в Украине.

– Самолеты ВВС США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли в Украину для участия в военных международных учениях ClearSky2018, целью проведения которых является укрепление мира и безопасности, – говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте командования американских ВВС в Европе и Африке, военно-воздушные силы США примут участие в первом в истории мероприятии Чистое небо, которое планируется провести в середине октября 2018 года, в первую очередь на авиабазе Староконстантинов в Украине, а также в других регионах.

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Clear Sky 2018 — совместные многонациональные учения, в которых примут участие около 950 человек из девяти стран, включая Бельгию, Данию, Эстонию, Нидерланды, Польшу, Румынию, Украину, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты.

ВВС США на учениях будут представлены такими самолетами F-15C Eagles, C-130J Super Hercules, F-15D и KC-135.

Также в учениях примет участие разведывательный ударный дрон MQ-9.

На учениях отработают такие виды взаимодействий: интеграция воздух-земля, воздушная эвакуация, киберзащита и другие.

 

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